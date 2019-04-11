Автомобиль въехал в спортзал и сбил человека с беговой дорожки

В американском городе Калвер-Сити, штат Калифорния, автомобиль въехал в спортзал, где занимались люди. Об этом сообщает Fox News.

Машина выбила окно и протащила стоявшие возле него беговые дорожки к противоположной стене. На одной из них разминался пожилой мужчина. «Меня оттолкнуло назад и подбросило, — рассказывает он. — Я откатился в сторону, чтобы меня не раздавило».

На помощь пострадавшему бросились другие занимающиеся и тренеры. Он отделался незначительными травмами. «Это чудо, что я остался жив», — сказал мужчина.

Из автомобиля вышла женщина без обуви. Она убедилась, что пострадавший жив, и попыталась сесть обратно, но ее остановил полицейский, который занимался в спортзале. По ее словам, у автомобиля не сработала педаль тормоза.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Санта-Ана автомобиль въехал во второй этаж здания стоматологической клиники. Водитель признался, что перед этим он употреблял наркотики.

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