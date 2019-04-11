В Москве выступит группа «НАИВ»

Российская панк-рок-группа «НАИВ» даст концерт в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 11 апреля.

Музыканты выступят 12 апреля на площадке «Главклуб Green Concert». Несколько лет участники коллектива занимались своими сайд-проектами, однако прошлой весной выпустили новый полноформатный Make Naïve Great Again и отметили 30-летие с момента образования группы.

В настоящее время участниками «НАИВА» являются вокалист Александр «Чача» Иванов, барабанщик Дмитрий «Snake» Хакимов, бас-гитарист Николай Богданов и гитарист Валерий «Аркаша» Аркадин. За свою карьеру группа выпустила десять студийных альбомов и 16 клипов.

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