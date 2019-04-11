Проект System 108 отпразднует четырехлетие в Москве

Московская промо-группа System 108 отпразднует четырехлетие своего существования в клубе Gazgolder. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

«Четыре года мы работали, учились, набивали шишки, рисковали, ошибались, удивлялись, экспериментировали — все ради того, чтобы в четвертый месяц 2019-го с достоинством отметить четыре года движения System 108. Системы, которая легла в основу!» — отмечают организаторы.

Вечеринка пройдет 20 апреля. Хедлайнерами выступят голландский диджей Martyn, итальянец Hard Ton и американский электронщик Danny Daze. Также в лайн-апе заявлены такие музыканты, как Black Merlin, Bejenec, Gesprochen, Interchain, София Родина, Kovyazin D, Orange, Poima, Boym, Adamov и Mashkov.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте проекта System 108.

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