Подмосковье заняло второе место по обороту розничной торговли среди регионов

Подмосковье находится на втором месте среди регионов России по рознично-торговому обороту, в 2018 году он составил 2,3 триллиона рублей, сообщил начальник управления развития торговли министерства потребительского рынка и услуг Московской области Михаил Дунин. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 11 апреля.

«Аналогичная динамика сохраняется в сфере розничных рынков. Количество современных, цивилизованных розничных рынков растет, растет количество торговых мест на них», — сказал Дунин в ходе Южной торговой сессии.

В рамках мероприятия подмосковная делегация презентует возможности для реализации в области сельхозпродукции южных регионов. Кроме того, в задачи торговой сессии входит расширение путей взаимодействия с производителями плодоовощной продукции, рассказал Дунин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости привлечения новых инвестиций. Одним из перспективных направлений он выделил сельское хозяйство. По его словам, в последние годы подмосковные аграрии добились больших успехов.