«Ливерпуль» забил два безответных гола «Челси» в матче АПЛ

«Ливерпуль» обыграл лондонский «Челси» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги. Текстовая трансляция встречи велась на «Ленте.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 апреля, в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:0. На 51-й минуте головой забил нападающий Садио Мане, две минуты спустя форвард Мохамед Салах дальним ударом послал мяч в сетку.

Эта победа позволила «Ливерпулю» обойти «Манчестер Сити» в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе мерсисайдцев теперь 85 очков, «горожане» набрали 83 балла, но имеют одну игру в запасе.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет против «Кардифф Сити» 21 апреля. «Челси» в тот же день встретится с «Бернли».

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