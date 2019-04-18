Британский диджей Actress представит новое шоу на Signal Live

На мероприятии Signal Live 1 июня выступят Actress, Kangding Ray и Spacetravel. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 18 апреля.

Перед выступлениями на мероприятиях Royal Festival Hall и Sonar британский диджей Actress приедет в Москву и представит новейшее шоу AI/AV, построенное на слиянии искусственного интеллекта и аудио-визуального формата. Программу придумали берлинские фестивали transmediale и CTM. В ходе ее создания за искусственным разумом закрепили один из творческих псевдонимов артиста (Young Paint), а затем на протяжении года обучали его взаимодействовать с музыкантом во время выступлений.

На вечеринке также выступят Knigi, Sofia Rodina и Zots. Остальная часть лайн-апа будет объявлена позже.

Городской пикник Signal Live стартует в полдень 1 июня. На мероприятии, которое пройдет в новом блоке лофтов Collider, организуют несколько танцполов, игровую площадку и образовательную программу.

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