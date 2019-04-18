«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости. Агентство утверждает, что в его распоряжении есть скриншоты с сайта магазина, но не приводит их.

По данным агентства, четверть часа iPhone 8 с объемом памяти 64 гигабайта можно было заказать за 5,99 тысячи рублей, а архивные телефоны — от 49 рублей.

Представитель компании заявил, что цены понизились во время плановой замены ПО. 854 человека, успевшие приобрести устройства в этом промежутке, получат смартфоны по цене, актуальной в момент заказа.

В настоящее время iPhone 8 с 64 гигабайтами памяти продается на сайте Apple почти за 53 тысячи рублей. iPhone 7 с памятью 32 гигабайта стоит около 40 тысяч рублей.

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