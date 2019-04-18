Злой старик на тракторе помешал жене уйти

В американском штате Флорида арестовали мужчину, который использовал трактор, чтобы остановить пытавшуюся уйти супругу. Об этом сообщает издание Newsweek.

После семейной ссоры жена 64-летнего Дэнни Ли Стюарта (Danny Lee Stewart) решила расстаться с мужем. Она вернулась домой за вещами, отнесла их в свою машину и собиралась уехать, но путь преградил муж.

Мужчина пробил забор трактором, подъехал к автомобилю и выбил погрузочными вилами стекло задней двери на стороне водителя. Женщине удалось сбежать и вызвать полицию.

Когда на место происшествия прибыли помощники шерифа, Стюарт заявил, что жена пыталась забрать его имущество, но не смог объяснить, какое именно. Ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами без намерения совершить убийство.

В 2000 году сообщалось, что в Чехии направлявшийся на вечеринку тракторист наехал на влюбленных, которые уединились на лужайке. Они получили травмы, но остались живы.

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