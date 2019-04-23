В Москве впервые организуют шоукейс онлайн-радиостанции Worldwide FM

В Москве впервые пройдет шоукейс онлайн-радиостанции Worldwide FM, основанной ведущим и диджеем Джайлсом Питерсоном. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 23 апреля.

Мероприятие состоится 15 и 16 июня в рамках Года музыки Великобритании и России и будет состоять из двух блоков. Дневную программу организуют в клубе Powerhouse, а ночную — на столичной площадке Pluton.

В британскую программу будут включены такие артисты, как Emma-Jean Thackray и Thris Tian, который является сооснователем Boiler Room, ведущим, промоутером и диджеем. Кроме того, свою музыку представят Skinny Pelembe, Elsa Hewitt и Tash LC.

Сам Джайлс Питерсон отыграет на шоукейсе часовой виниловый сет, а 16 июня поделится своим опытом на маркете «Сила Винила». Он расскажет о своей музыкальной биографии, создании лейбла Brownswood Recordings и коллекционировании винила.

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