Французский электронщик исследует Малевича в московском клубе

Один из лидеров французской экспериментальной электроники Фрэнк Вигру приедет в Москву с сольным концертом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вигру представит аудиовизуальный перформанс Croix, посвященный искусству основоположника супрематизма Казимира Малевича.

Музыкант выступит в клубе «Шаги». Мероприятие запланировано на 28 апреля. Билеты можно приобрести на сайте заведения, подробности о концерте можно узнать в группе в Facebook.

Вигру начинал как фри-джаз гитарист, затем перешел к индастриалу и нойзу, а в последние годы активно работает с видео-арт художниками. Он сотрудничал с такими исполнителями, как Мика Вайнио (группа Pan Sonic), Эллиот Шарп и Джои Барон.

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