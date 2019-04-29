Мужчина завел больше ста собак и полюбил жизнь

Семья из норвежского города Лонгйир держит более ста собак. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Два года назад Аудун Салте (Audun Salte) и его жена Мия приобрели псарню. Первоначально ими двигало желание позаботиться о здоровье собак. Теперь они возят на собачьих упряжках туристов, которые прибывают в Свальбард.

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«Однажды я пытался жить в большом городе, — говорит Салте. — Меня постоянно кто-то раздражал. Я бесился в автомобиле, бесился в магазине, бесился на всех окружающих, но думал, что со мной-то все в порядке. А с собаками все по-другому. Вы когда-нибудь видели собаку, которую кто-то раздражает? Нет, потому что они обычно полают на кого-то, и на этом все. Собаки не сидят и не думают о людях, которые делают что-то раздражающее. У них получается наслаждаться жизнью куда лучше, чем у нас. Я учусь у них».

Лонгйир находится на острове Западный Шпицберген на расстоянии 1050 километров от Северного полюса. Там живут около двух тысяч человек, причем большинство из них знакомы друг с другом. Для поездок в другие населенные пункты обычно используют авиацию.

В декабре 2018 года сообщалось, что на полярном архипелаге Шпицберген впервые ограбили банк. Подозреваемый пришел в отделение банка в городе Лонгйир и, угрожая огнестрельным оружием, потребовал деньги. Ему удалось скрыться с добычей, однако вскоре его арестовала полиция.

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