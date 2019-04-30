Российским аэрофобам предложат обнять собак

В аэропорту Домодедово пассажирам, боящимся летать, предложат обнять собак. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

30 апреля с 11:00 до 16:00 на втором этаже аэровокзала в специальной зоне любой желающий сможет обнять и погладить обученных взаимодействию с людьми собак. По замыслу организаторов акции «Обними друга перед полетом» животные-терапевты помогут аэрофобам снять стресс перед вылетом.

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Всего в акции примут участие 14 собак разных пород. Вместе животными будет работать и волонтеры национальной ассоциации «Объединенные энималтерапевты». Они проследят за тем, чтобы четвероногие терапевты не переутомились, а также помогут пассажирам познакомиться с животными.

Акция проводится в поддержку подопечных благотворительного фонда «Вторая жизнь».

В январе член британской ассоциации пилотов Стюарт Кларк рассказал, каких авиамаршрутов стоит избегать аэрофобам, которые боятся попасть в турбулентность. По его словам, чаще всего самолеты сталкиваются с турбулентностью над экватором.

Он отметил, что особенно близко к экватору расположены города Сингапур, Майами, Канкун, Бангкок, Йоханнесбург, Гонконг и Мумбаи. Помимо этого пилот уточнил, что рейсы из США в Великобританию тоже часто сопровождаются непогодой, возникающей из-за высотного струйного течения.

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