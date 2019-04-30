Футболист «Спартака» признал сезон упущенным

Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго признал, что сезон-2018/2019 для команды упущен. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Жиго, красно-белым не удастся побороться за четвертую строчку в чемпионате страны после ничьей с «Рубином» (1:1). Теперь, по словам француза, «Спартаку» предстоит сохранить пятое место, дающее право на участие в Лиге Европы. «Гонка за четвертое место закончена. Это упущенный сезон. Надо спасти то малое, что у нас есть», — сказал он.

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За четыре тура до финиша «Спартак» набрал 40 очков, ЦСКА, идущий четвертым, имеет 44 балла. Лидирующий «Зенит» набрал 57 очков.

26 апреля клуба анонсировал изменения в руководстве. «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов. Вместе с тем совет выразил поддержку нынешнему главному тренеру Олегу Кононову. Под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон.

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