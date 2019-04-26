Руководство «Спартака» обновится

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Совет директоров «Спартака» на заседании принял просьбы Измайлова и Родионова об освобождении от должностей.

Вместе с тем совет выразил поддержку нынешнему главному тренеру Олегу Кононову. Под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон.

«По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей», — отмечается в сообщении. Также пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что ресурсы команды, ставшей чемпионом в 2017 году, исчерпаны.

Измайлов работал в клубе с 2013 года, Родионов — с 2011-го.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В 15 матчах команда одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. В турнирной таблице Российской премьер-лиги красно-белы идут пятыми. В прошедшем туре москвичи крупно проиграли тульскому «Арсеналу» (0:3) и лишились математических шансов на чемпионство.

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