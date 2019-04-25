«Спартак» разгромно проиграл и лишился шансов на чемпионство

Московский «Спартак» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Трансляция велась на «Ленте.ру».

Встреча прошла в Туле 25 апреля и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голами отметились Эванс Кангва (шестая минута), Сергей Ткачев (24-я) и Резиуан Мирзов (37-я). Это поражение лишило «Спартак» математических шансов на победу в чемпионате страны. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 15 очков, питерцы также имеют преимущество по личным встречам.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место с 39 очками. «Арсенал» отстает от москвичей на один балл. В последних четырех матчах красно-белые потерпели три поражения.

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