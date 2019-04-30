Китаец бросил располневшую после родов жену

В Китае мужчина бросил супругу, набравшую после родов 40 килограммов лишнего веса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

До рождения первенца у Лю Яцзюань была стройная фигура — девушка весила всего 50 килограммов. «Я всегда была в центре внимания», — объясняет она. Однако после родов женщина начала поправляться, и тогда муж подал на развод. «Мой бывший супруг сказал мне: "Когда ты была худой, меня все устраивало. Но теперь я не выношу твоего внешнего вида"», — вспоминает китаянка.

Ожирение не только разрушило ее брак, но и подорвало здоровье. У Яцзюань развился жировой гепатоз печени — заболевание, при котором в тканях органа откладываются жиры (триглицериды). Женщина решила, что пора вернуть прежние формы, когда над ней стал подшучивать двухлетний сын. «Иногда он говорит: "Мамочка — большая жирная тетя". Каждый раз это причиняет мне боль», — рассказывает она.

Китаянка приняла участие в телевизионном реалити-шоу Living it Up, в котором люди с избыточным весом худеют за денежный приз. После первой недели усиленных тренировок и правильного питания она похудела на 3,3 килограмма и обошла 13 конкурсантов.

История Яцзюань вызвала бурную реакцию среди пользователей сети. Многие комментаторы принялись осуждать бессердечный поступок ее бывшего мужа. «Твоя жена поправилась только потому, что рожала твоего ребенка. И как ты можешь считать себя мужчиной после того, как бросил ее?» — возмущались одни.

«Теперь что, женское счастье зависит от параметров фигуры?» — сетовали другие. «Ты просто не встретила своего человека, чего я тебе желаю!» — поддерживали третьи.

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