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Дочь Алсу рассказала о планах после победы в «Голосе»

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Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова рассказала, чем планирует заниматься после победы в шестом сезоне телеконкурса «Голос.Дети». Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

«Сейчас хочу записать несколько своих песен и продолжить карьеру. Свободного времени у меня практически нет — после школы разные занятия: танцы, китайский язык, иврит», — поделилась победительница шоу.

Она также призналась, что ей было сложно выступать в прямом эфире, потому что в таком формате «ничего уже не вернуть назад». Абрамова добавила, что «Голос» стал для нее первым вокальным конкурсом, а раньше она выступала на концертах вместе со своей матерью. «Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла», — пояснила молодая исполнительница.

Как рассказала изданию Алсу, она всегда знала, что жизнь ее дочери будет связана со сценой. «Конечно, ей будет непросто. Придется всю жизнь доказывать, что она не просто дочка певицы Алсу. Хотелось бы, чтоб ее знали и любили за талант и голос», — отметила артистка.

Финал шоу «Голос.Дети» прошел 26 апреля. Согласно результатам голосования, первое место заняла Микелла Абрамова, но зрители сочли победу девочки сфальсифицированной. Они называли итоги конкурса проплаченными, а номера — позором.

Позднее Первый канал признал, что голосование действительно было «аномальным». Для уточнения результатов привлекли компанию Group-IB, занимающуюся расследованиями киберпреступлений.

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