В России стали в десятки раз меньше преследовать за экстремизм в интернете

В январе-марте 2019 года число дел по 282 статье Уголовного кодекса России о возбуждении ненависти снизилось в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

В 2018 году по указанной статье было возбуждено 223 дела, в 2019-м — девять. Уменьшение числа уголовных преследований за экстремизм связано с законом о частичной декриминализации 282-й статьи, который президент Владимир Путин подписал в конце декабря 2018-го.

Согласно документу, если нарушение совершено один раз и не представляет серьезной угрозы для основ конституционного строя, за него положен штраф от 10 до 20 тысяч рублей. До этого санкция 282-й статьи предусматривала уголовное наказание до пяти лет лишения свободы вне зависимости от того, какой раз совершается деяние и насколько оно опасно для государства.

В начале апреля генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что более 75 процентов уголовных дел экстремистской направленности в 2018 году было возбуждено по материалам, опубликованным в социальной сети «ВКонтакте». Одним из самых громких фигурантов дел по 282-й статье стала Мария Мотузная, преследование которой началось из-за двух мемов в соцсети. В ответ на критику пользователей «ВКонтакте» обеспечила возможность сделать профиль полностью приватным.

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