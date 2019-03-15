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Российский депутат пойдет под суд за репост картинки о росте цен

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В отношении депутата Ейского районного совета Александра Коровайного завели дело по статье 20.33 КоАП («Осуществление деятельности нежелательной организации») за репост картинки о росте цен, сообщает «Новая газета».

Как говорится в протоколе, депутат опубликовал материал признанной в России нежелательной организации Open Russia Civic Movement («Открытая Россия»).

По словам самого депутата, изображение, на котором сравнивался курс доллара, цены на продукты и бензин в 2009 и 2019 годах, опубликовало «МБХ медиа», и там не было символики другой организации.

«На словах мне представитель прокуратуры объяснил, что МБХ — это СМИ, принадлежащее "Открытой России"», — пояснил Коровайный.

«Открытая Россия» признана нежелательной организацией на территории России решением Генпрокуратуры в 2017 году.

В январе против активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко возбудили первое в России дело по статье 284.1 УК («Сотрудничество с нежелательной организацией»). Поводом для этого стали два административных дела по статье 20.33 КоАП.

Позже на российского врача Яну Антонову завели административное дело из-за публикации в соцсети ролика, в котором говорилось об обращении к депутатам Государственной Думы с просьбой выделить из федерального бюджета деньги на строительство десяти школ в Краснодаре для тысяч детей. Видеозапись содержала символику «Открытой России».

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