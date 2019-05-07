Ветераны войны Ленинградской области получат праздничные выплаты к Дню Победы

В честь Дня Победы региональные выплаты получат бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, вдовы ветеранов и «дети войны» Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отмечается, что таким образом регион существенно расширил круг получателей «праздничных» выплат: согласно указу президента РФ, к 9 мая Пенсионный фонд РФ выплатит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплату в размере 10 тысяч рублей.

Выплаты будут перечислены в беззаявительном порядке на счет в банке. Также их можно получить в почтовом отделении, куда льготнику приходят пенсии и социальные пособия. В целом дополнительные средства получат 17 тысяч ленинградцев. Из регионального бюджета на эти цели выделено свыше 46 миллионов рублей.

«День Победы — священный праздник для всего российского народа. В те годы Победу ковали и ждали не только те, кто проливал кровь на поле брани, но и все, кто трудился в тылу, ждал освобождения в лагерях. Поэтому мы решили выделить дополнительные средства и для них», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее Александр Дрозденко учредил денежную выплату в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей была выплачена гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» либо знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

