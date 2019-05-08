Женщина позволила другу изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь за 65 долларов

В аргентинском городе Ла Банда женщину арестовали после того, как она позволила другу своего сожителя изнасиловать ее одиннадцатилетнюю дочь в обмен на 65 долларов. Об этом сообщает The Mirror.

По версии следствия, женщина, получив деньги, оставила девочку наедине с подозреваемым. К ее возвращению мужчина успел надругаться над ребенком и покинуть дом. Услышав жалобы дочери, женщина обвинила ее во лжи и заявила, что не станет писать заявление в полицию. Затем девочка рассказала о случившемся своей тете, которая обратилась к правоохранительным органам.

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В настоящее время мать жертвы и подозреваемый арестованы.

В 2017 году житель индийского штата Орисса продал своего 11-месячного ребенка незнакомцу, чтобы на полученные деньги приобрести алкоголь, мобильный телефон и браслет для семилетней дочери.

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