Отец и сын выжили после крушения в кишащей крокодилами и акулами бухте

В Австралии мужчина с сыном провели целую ночь в воде с акулами и крокодилами и сумели выжить. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

49-летний отец вместе с 15-летним сыном отправились на морскую прогулку в бухте Дарвина 11 мая. Из-за сильных волн их судно перевернулось и развалилось на части. Пострадавшие были вынуждены держаться за обломки катамарана, чтобы выжить.

Родственники пропавших австралийцев связались с полицией и поисковой службой Careflight вечером того же дня. Спасатели обыскали всю береговую линию на вертолетах, но не смогли отыскать мужчину и ребенка.

На следующее утро отца с сыном заметила команда сингапурского корабля. Моряки помогли им выбраться из воды.

В настоящее время здоровью отца и сына ничего не угрожает. Представители водной полиции отметили, что выжившим чрезвычайно повезло, так как в бухте водится множество акул и крокодилов.

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