В Москве погибла выпавшая из окна 25-летняя журналистка

В Москве погибла 25-летняя журналистка феминистического издания Wonderzine Маргарита Вирова. Об этом сообщается на сайте издания.

«Погибла наша подруга и любимая коллега Рита Вирова. Самая артистичная, трогательная и остроумная в нашей редакции. <...> И то, что ее больше нет с нами, совершенно невозможное горе», — написала редакция в память о журналистке.

Девушка выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже. Как сообщил друг журналистки Егор Сковорода в Facebook, Вирова погибла из-за трагической случайности: она отошла к окну, чтобы сфотографировать друзей, села на подоконник и, откинувшись с телефоном, неудачно облокотилась на москитную сетку.

Журналистку доставили ночью в реанимацию, но врачи не смогли ее спасти. Сковорода рассказал, что Вирова скончалась утром 13 мая в Боткинской больнице, не приходя в сознание. По его словам, девушку, вероятно, похоронят в ее родном городе Алексин в Тульской области.

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