«Динамо» вернется на родной стадион

Поле реконструированного стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Матч открытия обновленной арены пройдет 26 мая. Бело-голубые примут тульский «Арсенал» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ. Перед встречей будет представлен новый гимн «Динамо», написанный музыкантом и композитором Николаем Арутюновым.

Открытие стадиона могло состояться еще в марте. Однако качество газона арены было признано неудовлетворительным. В результате «Динамо» было вынуждено провести дерби против «Спартака» в подмосковных Химках.

Последний матч на стадионе в Петровском парке «Динамо» провело в ноябре 2008 года против «Томи». Во время реконструкции команда выступала на «Арене Химки». О завершении работ было объявлено в ноябре 2018-го.

После 28 туров «Динамо» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Помимо матча против «Арсенала» москвичам предстоит сыграть с «Енисеем» 19 мая в Красноярске.

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