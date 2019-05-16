Путин рассказал о жизни в доме без лифта

Президент России Владимир Путин вспомнил, как на протяжении 30 лет жил в доме без лифта. Об этом он рассказал на Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ, который проходит в Сочи. Трансляцию мероприятия в четверг, 16 мая, ведет телеканал «Россия 24».

«Я представляю, если люди в возрасте, они спуститься не могут», — отметил глава государства после того, как одна из журналисток рассказала о своем сюжете, посвященном пензенским ветеранам Великой Отечественной войны, которые в течение семи месяцев не могли выйти из дома из-за действий недобросовестных подрядчиков по замене лифтов.

Российский лидер рассказал, что когда-то носил на руках свою соседку, которая не могла самостоятельно подняться на пятый этаж. «Не каждый раз, конечно, но были такие случаи», — заметил президент, заключив, что подобные ситуации — это «безобразие».

Ранее 16 мая Путин также прокомментировал ситуацию в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера. Он выразил мнение, что, чтобы решить вопрос в интересах всех проживающих в данном районе людей, следует провести опрос. Власти города согласились с подобной инициативой.

Также президент, отвечая на вопрос о создании в Архангельской области экотехнопарка «Шиес» для переработки твердых коммунальных отходов из Москвы, заявил, что решения о вывозе мусора в те или иные регионы не могут приниматься во вред жителям этих субъектов. Он пообещал, что обсудит вопрос строительства объекта с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

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