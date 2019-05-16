Криминалист заявил о возможности установить заказчика накруток в «Голосе»

Ведущий специалист по компьютерной криминалистике компании Group-IB Артем Артемов заявил, что выяснить заказчика накруток в пользу Микеллы Абрамовой в ходе голосования в шоу «Голос. Дети» не должно составить большого труда. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«На данный момент мы установили четкий факт того, что накрутки были. Но, конечно, нам еще интересно узнать, кто это заказал», — заметил Артемов. По его словам, для этого понадобится отдельное расследование, однако провести его вполне возможно. Специалист не уточнил, входит ли это в компетенцию Group-IB в рамках расследования.

16 мая Group-IB обнародовала предварительные результаты расследования, согласно которому голоса в пользу Абрамовой отправлялись через автоматизированную систему. Опираясь на эти данные, Первый канал аннулировал результаты конкурса.

В суперфинале Абрамова набрала 56,5 процента от общего числа голосов. Второе место занял финалист Ержан Максим, который получил 27,9 процента голосов. Зрители возмутились результатами, назвав их недостоверными. Первый канал подтвердил аномальное голосование, а затем начал перепроверку. Позднее в сети появились данные о том, что отец победительницы Ян Абрамов попросил нидерландскую компанию Talpa Media, владеющую правами на шоу «Голос», засекретить расследование. В Talpa Media и семье певицы Алсу, матери Абрамовой, эти слухи опровергли.

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