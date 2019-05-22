В российской прокуратуре порассуждали об имидже держиморд

За последние десять лет имидж российской прокуратуры изменился, ведомство перестало ассоциироваться с «держимордой», «булавой» и «кулаком». Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Александр Буксман на Столыпинском форуме, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, теперь прокуроры стали чаще проявлять себя в качестве защитников бизнеса. Так, за последние годы несколько десятков уголовных дел против бизнесменов были прекращены, а предприниматели были освобождены из-под заключения.

Буксман отметил, что расследование уголовных дел не может сравниться с защитой, которую прокуратура стала оказывать бизнесу.

«Прокуроры за эти десять лет прошли большой путь перевоплощения. Всегда прокуратура ассоциировалась у нас с каким-то там держимордой, булавой, с каким-то кулаком... Прокуратура изменилась за это время», — добавил он.

Также Буксман напомнил, что с 2008 года прокуратура начала сотрудничать с бизнес-омбудсменом, более пяти лет назад была создана рабочая группа. С тех пор прокуратура добилась прекращения 30 уголовных дел против предпринимателей и освобождения их из мест лишения свободы. «Это, может быть, небольшая цифра, но если разобраться в деталях, то это судьба не только этих 30 человек, но и тысяч человек, которые стоят за ними, сотрудников их предприятий и бизнеса», — добавил он.

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