Генпрокурор России лишился очередного заместителя

Совет Федерации (СФ) по представлению президента освободил от должности Ивана Сыдорука, заместителя генерального прокурора России. Об этом в среду, 22 мая, сообщает РИА Новости.

Накануне глава профильного комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Сыдорук подал заявление об уходе на пенсию по выслуге лет.

В ноябре прошлого года сообщалось, что замгенпрокурора России Александр Гуцан написал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию. Отмечалось, что в результате его ухода с должности освободится уже третье за месяц место замгенпрокурора.

Так, в конце октября подал в отставку Иван Семчишин, а в начале того же месяца в авиакатастрофе погиб Саак Карапетян — вертолет с пассажирами потерпел крушение около деревни Вонышево Костромской области. Как установили в Следственном комитете России, вертолет летел без разрешения.

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