Стала известна дата возвращения Саакашвили на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источники.

«Михаил Саакашвили решил вернуться на Украину уже в ближайшие дни. Его прилет ожидается в среду», — сказано в сообщении.

22 мая бывший президент Грузии обратился к новому главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. За день до этого он откликнулся на призыв украинского лидера возвращаться в страну, назвав Украину своей второй родиной.

16 мая сообщалось о возвращении на Украину олигарха и политика Игоря Коломойского. Позднее он объяснил, что планирует провести в стране ближайшие пять лет. При этом он подчеркнул, что решение не связано с его отношениями с Зеленским.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшего в оппозицию к главе государства, украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года.

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