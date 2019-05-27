Воробьев, Дитрих и Собянин открыли новую ж/д платформу «Сколково»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественном открытии остановочного пункта Инновационный центр «Сколково» Белорусского направления Московской железной дороги. Об этом в понедельник, 27 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

В мероприятии также участвовали министр транспорта России Евгений Дитрих, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

«Этой станцией сейчас будут пользоваться семь тысяч человек в день, а к концу года — уже 14. Совместная программа с РЖД и Москвой дает нам возможность развивать пригородное сообщение, делать его доступным, удобным», — сказал Воробьев.

В свою очередь, министр транспорта отметил, что теперь резиденты и студенты «Сколково» смогут быстро добираться до столицы. «Это новое качество инфраструктуры», — подчеркнул Дитрих.

Собянин также положительно оценил реализацию проекта.

Станция Инновационный центр «Сколково» войдет в состав маршрута МЦД-1 «Одинцово-Лобня». В перевозках будет задействовано более 100 пар поездов.