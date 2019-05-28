Facebook похвастался взлетевшей в Рамадан статистикой

В течение священного для мусульман месяца Рамадан жители Ближнего Востока проводят в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube на 58 миллионов часов больше, чем в остальное время. Об этом рассказал управляющий директор регионального офиса социальной сети Рамез Шехади, передает Associated Press.

По словам представителя Facebook, Рамадан — не только важный для мусульман месяц, но и лучшее время года для рекламодателей. Шехади отметил, что он положительно влияет на развитие бизнеса в регионе.

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По данным Google, число просмотров видео в Рамадан увеличивается на 151 процент. Компания не раскрывает полную статистику, однако отмечает, что в Египте, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах, к примеру, просмотры спортивных роликов выросли на 22 процента, видео о путешествиях — на 30 процентов, популярность симуляторов и видеоигр повысилась на 10-20 процентов.

Кроме того, люди тратят на 27 процентов времени больше на просмотр религиозного контента на YouTube.

Отмечается, что у мусульман много свободного времени перед ифтаром и сухуром — вечерним и утренним приемом пищи во время поста. Кроме того, в этот месяц рабочий день у многих мусульман сокращен.

Рамадан в 2019 году начался 5 мая и закончится 3 июня. В течение всего месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Пост начинается с рассвета и завершается после захода солнца.

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