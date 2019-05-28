Пост прокурора Москвы предложили участнику зачистки в Дагестане

Генпрокурор Юрий Чайка предложил назначить на пост прокурора Москвы Дениса Попова, возглавляющего управление надзорного ведомства в Дагестане. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Его кандидатуру рассмотрят депутаты Мосгордумы на ближайшем заседании, отметил спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

Попов был назначен прокурором Дагестана в феврале 2018 года. При нем в республике проходила масштабная антикоррупционная проверка, в результате которой фигурантами уголовных дел стали представители высшего руководства региона. В их числе, теперь уже бывшие премьер-министр Абдусамад Гамидов, его заместители, министры и руководители нескольких ведомств.

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Весной 2019-го в Дагестане были выявлены массовые хищения газа. Обыски прошли на тысяче предприятий газовой отрасли, возбуждены восемь уголовных дел, отмечает «Коммерсантъ».

Должность прокурора Москвы вакантна с декабря 2018 года, когда президент Владимир Путин отправил в отставку Владимира Чурикова, занимавшего этот пост с 2015-го.

Обязанности прокурора Москвы исполняет его первый заместитель Олег Манаков.

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