Сбербанк поможет выпускникам детских домов получить профессию мечты

Сбербанк совместно с благотворительным фондом «Бюро Добрых Дел» ко Дню защиты детей запустил проект «Живые мечты». Будущих выпускников детских домов станут готовить к взрослой жизни и помогать выбирать профессию.

На специальном сайте размещены рисунки детей с изображением профессии их мечты. Там же размещены видеоинтервью с авторами работ.

Любой пользователь сможет узнать о мечте ребят и перевести пожертвование. Собранные средства будут направлены на обеспечение профориентации и педагогического наставничества для подопечных фонда — 110 подростков из детских домов Костромской, Саратовской, Астраханской областей, которые зачастую лишены возможности получить профессию своей мечты.

По итогам первого дня работы программы, которая стартовала 31 мая, пользователи сайта уже собрали средства на обучение 30 детей. Среди них подростки, которые в ближайшие дни пройдут курсы бухгалтерского учета, программирования, кулинарии, финансовой грамотности.

Пользователи, пожертвовавшие свыше 500 рублей, получат возможность бесплатно посетить один из музеев-партнеров проекта.

Сбербанк всегда придает большое значение социально значимым проектам. Один из приоритетов в этом направление предоставление возможностей для получения образования. Среди ключевых проектов банка в сфере образования Школа 21, Академия Искусственного Интеллекта, хакатоны для школьников, совместные программы с ведущими вузами страны.

Фонд «Бюро Добрых Дел» — благотворительный фонд, который заботится о детях, которые остались без попечения родителей. Фонд помогает 7 детским домам в 3 регионах России. «Бюро Добрых Дел» — единственный в России фонд, который занимается комплексной подготовкой подростков (тех детей, которых редко забирают в приемные семьи) ко взрослой самостоятельной жизни: ликвидация юридической и экономической неграмотности, проф. ориентация, проф. образование, личностный рост, психологическая помощь, подготовка к семейной жизни.