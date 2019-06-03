Молодой американский мультиинструменталист и композитор Дэйв Харрингтон приедет в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что 10 июня он выступит в Санкт-Петербурге в парке «Новая Голландия», а на следующий день даст концерт в ЦДП в Москве. Артист презентует свой новый альбом Pure Imagination, No Country, который вышел 1 февраля.

Харрингтон начинал свою музыкальную карьеру в 2000-х годах как басист в Нью-Йорке, а позднее со своим университетским другом Николасом Джааром основал электроакустический дуэт Darkside. В 2016 году композитор выпустил на лейбле Джаара Other People первый альбом своей сольной группы Dave Harrington Group.

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