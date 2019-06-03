Аэропорт Шереметьево признал свою ответственность за коллапс с багажом и предпринимает необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов, чтобы избежать задержек с его выдачей. Об этом сообщает Business FM.

«Администрация аэропорта приносит извинения пассажирам и авиакомпаниям за доставленные неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево начались вечером 31 мая и отмечались сразу в нескольких терминалах — D, E и F. Прилетевшие 31 мая пассажиры некоторых рейсов жаловались, что ждать багаж у транспортировочной ленты им пришлось по три часа. В самом аэропорту сбой объяснили пиковой загрузкой и высоким туристическим сезоном.

Как отмечал источник РИА Новости, такое происходит не в первый раз, это системная проблема, поскольку гавани не хватает сотрудников и диспетчеризации.

Говоря о возможных причинах коллапса, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров предположил наличие технического сбоя «либо они просто после зимнего сезона не привыкли к таким пиковым нагрузкам, не адаптировались». «Это трудно объяснить, там от двух до четырех часов задержки багажа. Там все рассчитано, и багажная система рассчитана, и больше, чем аэропорт может принять взлетов и посадок, а это было сколько в прошлом году, столько и в этом году, и в позапрошлом году столько же, допустим, 40 взлетно-посадочных операций в час, ну, пусть 60 максимум, во время чемпионата мира по футболу, справлялись же», — заявил эксперт Business FM.

