Малкин обесценил матч за бронзу чемпионата мира

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин высказался о матче за бронзовые медали на чемпионате мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Малкин заявил, что нужно менять формат турнира. «Этот матч за бронзу ни нам, ни чехам особо не нужен был. Ты проиграл полуфинал, не спишь из-за этого, расстраиваешься, какой там настроиться на другую игру», — добавил он.

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По его мнению, в матче за бронзовые медали команды не выкладываются на 100 процентов. «Полноценно на это матч настроиться не получается, играешь на автомате. <...> Даже тренерский штаб не смог найти правильные слова поддержки», — отметил форвард.

На чемпионате мира-2019 российские хоккеисты заняли третье место. В матче за бронзовые медали команда одержала победу над чехами по буллитам. Победителем турнира стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале канадцев.

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