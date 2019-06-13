Кокорина и Мамаева обесценят

Немецкий портал Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com»

Отмечается, что трансферная стоимость нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обнулится. На данный момент Кокорин оценивается в 7,5 миллиона евро, Мамаев — в 4 миллиона евро.

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Ранее 13 июня Мосгорсуд пересмотрел решение Пресненского суда по делу Кокорина и Мамаева. В новом приговоре, который изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам.

Пресненский суд Москвы вынес приговор 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев — один год и пять месяцев.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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