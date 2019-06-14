Адвокат пожаловалась на здоровье Кокорина

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о состоянии здоровья клиента. Ее слова приводит RT.

«Он чувствует себя так же, как и раньше, ему же помощь не оказывают», — заявила Стукалова. Она отметила, что неоднократно пыталась добиться, чтобы врачей пустили в СИЗО для просмотра травмированного колена форварда. Отмечается, что их визит так и не состоялся.

13 июня Московский городской суд пересмотрел решение Пресненского суда по делу Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. В новом приговоре, который изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам.

Материалы по теме «Мы рассчитывали на гуманность накануне 9 Мая» Кокорина и Мамаева отправили в колонию. Они ждали другого решения

Пресненский суд Москвы вынес приговор 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев — один год и пять месяцев.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Кокорин получил травму колена в марте прошлого года, после чего прошел курс реабилитации в Риме. В январе 2019-го он пожаловался на ухудшение состояния ноги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!