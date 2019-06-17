Лучший боец UFC приготовился к последнему поединку

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниель Кормье заявил, что его второй бой против Стипе Миочича может стать для него последним. Слова спортсмена передает YouTube-канал TMZ Sports.

40-летний боец напомнил, что сорванный матч-реванш против Миочича 2 марта должен был стать его последним поединком в MMA. «Если я сдержу слово, то получается, что заканчивать надо после этого боя. Я и не думаю, что буду биться после поединка с Миочичем. Просто хочу выйти и сделать свою работу», — заявил Кормье.

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Второй бой Миочича и Кормье пройдет 17 августа в Анахайме, США.В июле 2018-го Кормье одолел Миочича в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. В ноябре того же года американец вновь защитил пояс, победив соотечественника Деррика Льюиса. В декабре 2018-го Кормье отказался от титула в полутяжелом весе — вакантный пояс завоевал впоследствии Джон Джонс, который оказался сильнее Александра Густафссона.

Кормье удерживает первое место в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий.

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