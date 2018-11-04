Чемпион UFC защитил титул и попал в историю

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Даниэль Кормье победил соотечественника Деррика Льюиса и сохранил титул чемпиона UFC в тяжелом весе, сообщается на бойцовской организации.

Поединок проходил в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 230 и завершился во втором раунде. Кормье победил соперника удушающим приемом.

Теперь в активе 39-летнего Кормье 22 победы при одном поражении, один его бой признан несостоявшимся. 33-летний Льюис выиграл 21 поединок, уступил в шести боях, один признан несостоявшимся.

Для Кормье этот поединок стал первой защитой титула чемпиона в тяжелом весе. В июле текущего года он победил Стипе Миочича в титульном поединке.

Даниэль Кормье стал первым в истории UFC бойцом, который успешно провел защиту титула в нескольких весовых категориях. В январе 2018-го он в третий раз защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив швейцарца Волкана Оздемира.

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