Определился соперник Миочича в бою за титул чемпиона UFC

Американский боец смешанного стиля Стипе Миочич встретится с соотечественником Даниэлем Кормье в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Об этом сообщается на странице лиги в Instagram. Поединок пройдет 7 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC 226.

Миочич и Корьме одержали победы 20 января на турнире UFC 220 и защитили свои титулы. Миочич — в тяжелом весе, победив Франсиса Нганну, а Кормье — в полутяжелом, нокаутировав Волкана Оздемира. 35-летний Миочич одержал 18-ю победу в карьере при двух поражениях. В активе 38-летнего Кормье 20 побед и одно поражение.

В январе спарринг-партнер Миочича Арман Локтев рассказал «Матч ТВ», что спортсмен не собирается бросать работу пожарного из-за карьеры. «В жизни он очень добрый и простой человек, со всеми запросто общается. Деньги и известность его вообще никак не изменили», — сказал он.

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