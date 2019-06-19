Из жизни
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
Человечеству предрекли метановую катастрофу
Взявшим машину напрокат москвичам придется «дыхнуть» 
Поставки иностранного сыра и масла в Россию рекордно выросли
Сирия рассказала о последнем этапе войны с террористами
Российский хоккеист пожаловался на жизнь в Северной Америке
Российские мажоры посмеялись над видео с гаишниками и Lamborghini
Ургант поделился впечатлениями от просмотра сериала «Чернобыль»
Появились подробности массовой драки в Москве
Новости партнеров

Хладнокровный аллигатор с ножом скрылся от преследователей

Перейти в «Мою Ленту»

В американском городе Шугар-Ленд, штат Техас, замечен аллигатор с ножом в голове. Об этом сообщает Fox News.

Жительница города Эрин Уивер (Erin Weaver) встретила хищника во время утренней прогулки по берегу озера. Он вел себя так, будто большой столовый нож во лбу не причинял ему неудобств. Женщина сфотографировала рептилию и выложила снимок в Facebook. Судя по комментариям к посту, аллигатора с ножом в голове встречали и другие жители города. Многие беспокоились о его здоровье.

После сообщений в прессе раненым животным заинтересовался департамент парков и дикой природы Техаса. На место происшествия отправили профессионального ловца аллигаторов, однако ему так и не удалось отыскать рептилию. «Наш эксперт по аллигаторам предполагает, что, вероятнее всего, либо нож вывалился, либо аллигатор покинул те места», — заявила пресс-секретарь департамента.

В Техасе встречаются миссисипские аллигаторы, вырастающие до 3,4 метра в длину при весе до 200 килограммов. В мае у них начинается брачный сезон, продолжающийся до июня. В этот период они активнее и чаще попадаются людям на глаза.

3 июня сообщалось, что в американском городе Клируотер, штат Флорида, трехметровый аллигатор забрался в жилой дом. Рептилия выбила стекло в окне кухни, расположенном на уровне земли, и проникла внутрь. Прежде чем его заметили, животное успело опрокинуть стол и стулья.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Search is on for alligator with a knife stuck in its skull
Officials can't find gator with knife stuck in head in Sugar Land lake
Аллигатор приполз на пикник и съел всю колбасу
Трехметровый аллигатор выбил окно и ворвался в дом
Другие материалы рубрики
Из жизни00:06Сегодня

«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»

История россиянки о жизни в Германии
20:1318 июня

Подросток упал головой на нож и выжил

09:21Сегодня

Навязчивый осьминог обвил щупальцами дайвера

18:1118 июня

Миллионера с 60-метровым бункером от бомб КНДР посадили за убийство

Из жизниПартнерский материал

Лучшее время суток

Почему возникает бессонница и как с ней бороться
20:5118 июня

Бесстрашный мужчина спас тонущего сына ценой своей жизни

07:06Сегодня

Смертельно больной жених умер через несколько часов после свадьбы

13:4018 июня

Слишком дружелюбного медвежонка убили из-за туристов

Из жизни00:0514 июня

Сокровища дядюшки черта

На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
17:0218 июня

Умерла старейшая жительница Европы

02:10Сегодня

Подросток спас семилетнего мальчика из пасти леопарда

10:1718 июня

Овцы перекрыли дорогу ради спасения раненого собрата

Россия
«Уйти можно либо вперед ногами, либо в тюрьму»
За что в России наказывают чиновников и почему это происходит все чаще?
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Я не предполагала, что сын может так кричать»
Вову Лыткина спасет операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
Еще одного отловщика косаток и белух в Приморье оштрафовали
Появились подробности массовой драки в Москве
ЕГЭ захотели сделать индивидуальным с помощью компьютера
В Приморье осквернили памятник Ленину
Все материалы
Мир
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Сирия рассказала о последнем этапе войны с террористами
Иран отказался верить в угрозы и войну с США
Японцам запретили бить непослушных детей
Помпео лично предупредил Иран
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
Все материалы
Бывший СССР
Цена стабильности
Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Саакашвили заявил о захвате Одессы «средневековыми бандерлогами»
Зеленский рассказал о страхах иностранцев на Украине
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
Лидер украинских раскольников отказал раскольникам в каноничности
Зеленского осудили за равнодушие к Меркель
Все материалы
Экономика
Завод редких металлов Редкий козырь
Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
Дивиденды вопреки
«Транснефть» извлекает из НМТП деньги и не тратится на развитие
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
Сотрудников в России захотели застраховать от невыплаты зарплаты
Поставки иностранного сыра и масла в Россию рекордно выросли
В России заработает второй аналог Стокгольмского арбитража
BMW пришлось отозвать полмиллиона неисправных автомобилей
Все материалы
Силовые структуры
Главный врач патологоанатомического бюро Волгоградской области Вадим Колченко«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские мажоры посмеялись над видео с гаишниками и Lamborghini
Россиянку угнали в табор, выдали замуж и начали избивать
МВД решило наказывать за провокации при расследовании наркопреступлений
Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Партнерский материал
Взять на мушку
Какой из вас стрелок: снайперский тест об оружии
НАСА указало на ненадежность «Роскосмоса»
Найден способ избежать распространенного рака
«Роскосмос» назвал «нетрадиционных партнеров» вместо США и Европы
Конструктор раскрыл возможности С-500
Все материалы
Спорт
Мишель ПлатиниМишеля Платини доставили на допрос
Бывшего президента УЕФА подозревают в получении взятки за выбор страны-хозяйки ЧМ-2022
Российский хоккеист пожаловался на жизнь в Северной Америке
Олимпийская чемпионка рассказала о поставленных над ней опытах
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Бывший президент УЕФА Платини освобожден
«Не отпустишь мой палец — останешься без глаза!»
Боксер против садиста: этот бой опередил эпоху смешанных единоборств на 30 лет
Адвокат Мишеля Платини описал его допрос
Все материалы
Культура
Бордели и модели
Этот знаменитый фотограф снимал парижских проституток и звезд высокой моды
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
МадоннаГлавная музыка месяца
Бытовые радости, природные катаклизмы и все еще великая Мадонна
Ургант поделился впечатлениями от просмотра сериала «Чернобыль»
Новым «Простоквашино» заинтересовались за рубежом
Актер из «Воздушной тюрьмы» разозлил подписчиков антисемитским твитом
Алибасов дал первое интервью после отравления
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Петросян огрызнулся в ответ на нападки хейтеров
Начальник увидел намек на секс в резюме и попал под шквал критики
Внутренний голос Познера побоялся задать вопрос Кадырову
Девушка случайно узнала о расставании с парнем из объявления в соцсети
Все материалы
Ценности
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире
Рассекречен новый автомобиль Джеймса Бонда
Скрытая камера в женской примерочной магазина одежды разъярила покупательницу
Неподобающий наряд гостьи на свадьбе разъярил пользователей сети
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Слова Киркорова о жесткой посадке опровергли
Названы города и страны с лучшей кухней
Муравьи заполонили самолет и искусали пассажиров во время рейса
Названа лучшая авиакомпания мира
Все материалы
Из жизни
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Подросток упал головой на нож и выжил
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Миллионера с 60-метровым бункером от бомб КНДР посадили за убийство
Смертельно больной жених умер через несколько часов после свадьбы
Все материалы
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Lexus впервые за пять лет обновил внедорожник GX
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»
Все материалы
Дом
«Женщину без мужчины почти не рассматриваю»
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Участки россиян захотели изымать за нарушения пожарной безопасности
Названы «земельные короли» России
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Россиянин приютил десять тысяч приезжих и попался
Все материалы