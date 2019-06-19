Хладнокровный аллигатор с ножом скрылся от преследователей

В американском городе Шугар-Ленд, штат Техас, замечен аллигатор с ножом в голове. Об этом сообщает Fox News.

Жительница города Эрин Уивер (Erin Weaver) встретила хищника во время утренней прогулки по берегу озера. Он вел себя так, будто большой столовый нож во лбу не причинял ему неудобств. Женщина сфотографировала рептилию и выложила снимок в Facebook. Судя по комментариям к посту, аллигатора с ножом в голове встречали и другие жители города. Многие беспокоились о его здоровье.

После сообщений в прессе раненым животным заинтересовался департамент парков и дикой природы Техаса. На место происшествия отправили профессионального ловца аллигаторов, однако ему так и не удалось отыскать рептилию. «Наш эксперт по аллигаторам предполагает, что, вероятнее всего, либо нож вывалился, либо аллигатор покинул те места», — заявила пресс-секретарь департамента.

В Техасе встречаются миссисипские аллигаторы, вырастающие до 3,4 метра в длину при весе до 200 килограммов. В мае у них начинается брачный сезон, продолжающийся до июня. В этот период они активнее и чаще попадаются людям на глаза.

3 июня сообщалось, что в американском городе Клируотер, штат Флорида, трехметровый аллигатор забрался в жилой дом. Рептилия выбила стекло в окне кухни, расположенном на уровне земли, и проникла внутрь. Прежде чем его заметили, животное успело опрокинуть стол и стулья.

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