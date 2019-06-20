На пытавшихся снять ограждение с пляжа наставили автомат

Совладелец пляжа «Отрада» в Одессе Юрий Резников угрожал автоматом людям, которые попытались снять забор и пройти к морю. Об этом сообщает газета «Думская».

По данным издания, депутатская инспекция городских пляжей 20 июня попыталась зайти на территорию «Отрады» и снять заграждение, но Резников наставил на людей заряженный автомат. Одному из депутатов удалось выхватить оружие. На место прибыл наряд полиции.

Присутствующие требовали показать документы на ограждение. По их словам, в судебном решении указано, что это открытая площадка. Резников заявил, что имеет все разрешения на установку забора. Также он сообщил, что имел полное право стрелять из автомата по тем, кто зашел «на его частную собственность». «Я не готов был убить, но по ногам бы стрелял», — сказал мужчина.

В 2016 году занимавший тогда пост губернатора Одесской области Михаил Саакашвили пригрозил снести забор вокруг дачи бывшего министра экологии Николая Злочевского на городском пляже Одессы.

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