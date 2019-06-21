Представители бизнеса рассказали о росте числа потребителей-экстремистов

На современном рынке товаров и услуг отмечается рост не только спроса и предложения но и количества потребителей экстремистов. Об этом заявили представители бизнеса в ходе панельной дискуссии «Тренды потребительского поведения 2019», состоявшейся в рамках бизнес-форума «Права потребителей и качество обслуживания», передает корреспондент «Ленты.ру».

С потребительским экстремизмом сталкивается не только крупный, но и средний бизнес, отметили участники встречи. Такой потребитель использует пробелы в законодательстве и мошеннические схемы (иногда совместно с микрофинансовыми организациями), чтобы получить от продавца товара или услуги деньги, и зачастую немалые, констатировали выступавшие. В результате потребительский экстремизм обходится бизнесу в сотни миллионов, а в некоторых сферах и до миллиарда рублей в год, однако эти суммы в итоге ложатся на плечи добросовестных потребителей.

В частности, как рассказала старший партнер юридической компании «Варшавский и партнеры», Владлена Варшавская, в мае пять крупных автодилеров обратились в Федеральную службу безопасности России с просьбой рассмотреть дела о мошенничестве с покупкой автомобилей и их последующим возвратом, которое стало возможным из-за пробелов в законе о защите прав потребителей. В денежном выражении объем мошенничества, по данным самих дилеров, в 2018-2019 году превысил 200 миллионов рублей.

По ее словам, ряд условий сегодня способствует росту количества потребителей-экстремистов: это низкий порог входа в суд, отсутствие госпошлины при подаче иска, огромное количество юридических компаний, специализирующихся на потребительских спорах и такое же количество интернет-ресурсов, рассказывающих о подобных схемах заработка.

По мнению участников дискуссии, применение мошеннических схем с целью получения денег сегодня возможны из-за устаревших норм закона о защите прав потребителей, который был разработан еще в 1992 году и уже давно не отвечает современным условиям и требованиям. «Это не вопрос о том, понравился или нет товар потребителю, это способ зарабатывания денег, и текущий закон позволяет это делать.

Вице-президент Ассоциации компаний интернет-торговли Лия Левинбук отметила, что в начале июня на рассмотрение Госдумы РФ были представлены поправки в закон о защите прав потребителей. Они касаются, в частности, обязательного претензионного порядка, условий уплаты неустойки и ряда других вопросов. По ее словам, эти предложения уже были одобрены рядом сообществ, в том числе, Обществом защиты прав потребителей и Роспотребнадзором и с большой вероятностью будут одобрены Госдумой.

