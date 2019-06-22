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Уточнено число российских туристов в Грузии

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В настоящее время по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи российских туристов, сообщается на сайте Ростуризма.

«Их возврат будет осуществлен планово, согласно выписанным билетам до 8 июля», — говорится в сообщении ведомства. Количество самостоятельных туристов уточняется.

Ранее Ростуризм рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Грузию до нормализации политической обстановки в этой стране.

21 июня президент России Владимир Путин лидер поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

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