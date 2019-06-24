Объявлена полная программа фестиваля Bosco Fresh Fest

Фестиваль Bosco Fresh Fest объявил полную программу. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет 29 июня в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах. Для музыкантов и гостей подготовят четыре площадки. Хедлайнерами станут британские артисты Джеймс Блейк и Рошин Мерфи.

Днем на главной сцене также выступят Монеточка, Лиза Громова и группа «Друг». На сцене Tinkoff Fresh Stage можно будет услышать таких музыкантов, как Youra, Roosevelt, Still Corners, On-The-Go, «Казускома» и «Пионеры Будущего».

Артистами ночной программы станут David August, Charlotte Adigéry, Erol Alkan, Miss Red, Lipelis, Bocksrucker, Cienfuegos, Dorian Concept, Errorsmith, Intergalactic Gary и Hipushit.

Отмечается, что на Bosco Fresh Fest также будут доступны и другие развлечения: фудкорт, йога и спортивные секции, лекторий, творческие мастерские. Билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля.

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