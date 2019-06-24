Власти Подмосковья отметили укрепление торговых связей с Китаем

Внешнеторговый оборот Подмосковья с КНР вырос более чем на 15 процентов за прошлый год, заявил региональный министр инвестиций инноваций Михаил Ан на встрече с делегацией провинции Сычуань. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 24 июня.

«Россия и Китай активно выстраивают инфраструктурные отношения. Так в Московской области уже действует два крупнейших логистических центра», — отметил министр.

По его словам, сегодня на территории области зарегистрированы более 40 компаний с участием китайского капитала. Ан предложил иностранным гостям рассмотреть для расширения бизнеса индустриальные парки «Есипово» и «Пущино».

В свою очередь, заместитель секретаря партийного комитета провинции Сычуань Дэн Сяоган выразил желание укрепить экономическое партнерство с Подмосковьем.

«Китай и Россия являются хорошими друзьями и партнерами, особенно в новой эпохе отношения между Китаем и Россией станут примером для всего мира», — добавил Сяоган.