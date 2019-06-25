Грузинская валюта обвалилась до исторического минимума

Национальный банк Грузии 25 июня установил официальный обменный курс на уровне 2,79 лари за доллар, что является минимальным значением за всю историю существования валюты. Об этом пишет РИА Новости.

Падение курса валюты наблюдается на фоне введенного Россией запрета на авиасообщение с Грузией. Так, в коммерческих банках и обменных пунктах курс достигает 2,86 лари за доллар. В министерстве экономики страны между тем заявляют, что падение лари не связано с ситуацией с Россией.

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Глава ведомства Натия Турнава заявила, что, по данным министерства, макроэкономические параметры Грузии стабильны. Это, по ее мнению, свидетельствует о том, что речь идет не о долгосрочных, а о краткосрочных колебаниях курса. «Что касается вызовов туризма, то это новый вызов, который пока не может повлиять на курс лари. Мы работаем над нейтрализацией кризиса», — сказала она.

Россия 21 июня запретила своим авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки из России в Грузию с 8 июля. Затем запрет распространился и на грузинских перевозчиков, которые совершают рейсы в Россию. Решение было принято из-за акций протеста в Тбилиси, спровоцированных участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ее ходе депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии, что вызвало негодование жителей страны. В результате протестов пострадали более 200 человек.

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