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США решили соблюдать ракетный договор

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США до последней минуты будут соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделал и.о. главы Пентагона Марк Эспер, передает «Интерфакс».

По его словам, пока соглашение будет в силе, США будут соблюдать ДРСМД. После этого, отметил Эспер, его страна и союзники «вместе устремятся в будущее» и смогут адаптироваться к изменившемся реалиям.

Накануне, 26 июня генеральный секретарь НАТО рассказал, что в ближайшее время никакие меры против России применяться не будут, так как есть возможность спасти договор, потому что крайний срок — 2 августа.

26 июня Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия страны в ДРСМД, инициированный президентом России Владимиром Путиным.

Приостановка выполнения Москвой положений договора стала зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа российскую сторону. Россия отвергает все обвинения, а также заявляет о недопустимости голословных утверждений.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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