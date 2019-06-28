У Кокорина обнаружили жидкость в колене

Адвокат Татьяна Стукалова рассказала о состоянии колена нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Ее слова приводят РИА Новости.

«Каждый день Александра возят по разным медицинским учреждениям. Обнаружена жидкость в коленном суставе», — заявила адвокат. По ее словам, состояние колена футболиста стабилизирует возможность тренироваться в спортзале.

Стукалова добавила, что Кокорин продолжает жаловаться на боль в колене. При этом она отметила, что оборудование, переданное родителями футболиста, помогает ему поддерживать себя в форме.

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27 июня уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева рассказала, что Кокорину требуется пройти реабилитационные процедуры. «Страшного ничего с его коленом нет, все поправимо и излечимо», — отметила тогда она.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

Кокорин получил травму колена в марте прошлого года, после чего прошел курс реабилитации в Риме. В январе 2019-го он пожаловался на ухудшение состояния ноги.

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